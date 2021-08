Weiter steigende Werte im Kreis Bad Kreuznach: 15 Neuinfizierte, Inzidenz steigt auf 54,3

Kreis Bad Kreuznach. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Kreis Bad Kreuznach ist binnen eines Tages um 15 gestiegen und liegt bei 6321 seit Beginn der Pandemie am 10. März 2020.

Es befinden sich drei Personen in stationärer Behandlung. In den vergangenen sieben Tagen wurden folgende Fallzahlen gemeldet: Stadt Bad Kreuznach: 40, VG Bad Kreuznach: 5, VG Rüdesheim: 11, VG Nahe-Glan: 18, VG Lalo-Stromberg: 7, VG Kirner Land: 5. Die Wocheninzidenz im Kreis KH liegt bei 54,3.

40,5 Prozent der von der Corona-Stabsstelle betreuten Personen sind zwischen 0 und 20 Jahre jung. An der Abstrichstation in Windesheim wurden in sieben Tagen 160 PCR-Tests durchgeführt, wovon 40 Abstriche (25 Prozent) positiv waren.