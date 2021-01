Weiter keine Entwarnung: 50 neu Infizierte und zwei Tote im Kreis Bad Kreuznach

Tote: Zwei weitere Infizierte sind gestorben (bislang insgesamt: 99). Es handelt es sich um eine Frau (76) und einen Mann (85).

Fälle: In den vergangenen sieben Tage wurden folgende Zahlen aus Stadt und VGs gemeldet:

•Stadt Bad Kreuznach: 50

•VG Bad Kreuznach: 18

•VG Rüdesheim: 27

•VG Nahe-Glan: 36

•VG Lalo-Stromberg: 17

•VG Kirner Land: 26

Inzidenz: Die Wocheninzidenz des Kreises Bad Kreuznach liegt laut Landesrechenmodell bei 113,7.

Altersgruppen: Rund 1 Prozent der zurzeit betreuten Infizierten liegen in der Altersgruppe von 0 bis 10 Jahre, 8 Prozent von 11 bis 20 Jahre, 13 Prozent von 21 bis 30 Jahre, 13 Prozent von 31 bis 40 Jahre, 14 Prozent von 41 bis 50 Jahre, 23 Prozent in der Altersgruppe 51 bis 60 Jahre, 7 Prozent von 61 bis 70 Jahre, 7 Prozent von 71 bis 80 Jahre, 10 Prozent in der Altersgruppe von 81 bis 90 Jahre und 4 Prozent ab dem 91. Lebensjahr.

Abstrichstation Windesheim: Dort wurden zwischen 5. August 26. Januar 6282 Abstriche genommen. 711 waren positiv (Quote: 11,3 Prozent). Am 20., 22. und 25. Januar wurden 155 Abstriche genommen, davon waren 48 positiv waren (rund 31 Prozent).