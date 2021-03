Die Zahl der Corona-Infektionen ist am Wochenende um insgesamt 20 gestiegen. Seit Pandemiebeginn haben sich somit 4385 Personen angesteckt. Fünf Personen sind in stationärer Behandlung. Insgesamt sind bisher 122 mit dem Coronavirus infizierte Menschen aus dem Kreisgebiet verstorben. Aktuell stehen 172 Personen in der Betreuung der Corona-Stabsstelle.