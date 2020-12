Bad Kreuznach

Die Gesellschaft für Beteiligungen und Parken Bad Kreuznach mbH (BGK) bewirtschaftet im Auftrag der Stadt rund 3500 Parkplätze und hat nun Kritiker auf den Plan gerufen. Die BGK hat Parkautomaten am Parkplatz Wassersümpfchen sowie in den Parkhäusern Mühlenstraße und Badeallee aufgestellt, an denen nur noch bargeldlos gezahlt werden kann. Die Kritiker werfen der BGK nun vor, nicht den Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden.