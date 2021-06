Daseinsvorsorge ist ein zentrales Wort der Entwicklung (sowie der Wahlkämpfe) gerade auch in ländlichen Räumen. Wesentliche Elemente, an denen der Status quo und der Fortschritt gemessen werden, sind die Digitalisierung der Kommunikation und die Aussichten für moderne Mobilität. Klar ist in beiden Fällen: Ohne staatliche Anschubhilfe und Förderung geht angesichts klammer Kassen nur wenig.