Mainz/Rheinhessen/Bad Kreuznach

Wein kann und darf man auch in der kontaktarmen Krise trinken, das betonen die Winzer und Händler auch in Rheinhessen und an der Nahe unermüdlich. Virtuell trinken? Das geht nicht. Aber virtuelle Weinproben daheim mit dem Winzer auf dem Bildschirm, das geht sehr wohl. Und mancherorts wird daraus sogar ein Großereignis samt gemeinsamem Kochen und Essen – nur eben jeder für sich, verbunden durch das Internet.