Plus Bad Kreuznach

Weinautomat bleibt verboten: Winzer Werner Lorenz aus Bad Kreuznach will aber weiterkämpfen

i Foto: Christine Jäckel

Werner Lorenz bleibt der Betrieb seines Wein- und Sektautomaten in der Kaiser-Wilhelm-Straße im Bad Kreuznacher Kurviertel weiterhin untersagt. Das Verwaltungsgericht Koblenz wies am 27. Mai seine Klage gegen die Anordnung der Stadt ab, die am 24. April 2023 per Bescheid die Stilllegung verfügt hatte. Für den Bosenheimer Winzer ist klar: „Wir wollen es juristisch durchfechten und gehen in die nächste Instanz.“