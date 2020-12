Bad Kreuznach

Öffentlichkeit ist ein Grundsatz, wenn im Namen des Volkes Recht gesprochen wird. Weil davon auch in Zeiten des Kontaktverbots infolge des Coronavirus eigentlich nicht abgewichen werden kann, ist der Sitzungsbetrieb im Justizgebäude an der John-F.-Kennedy-Straße in Bad Kreuznach stark eingeschränkt. Nur Unaufschiebbares wird verhandelt – wie etwa familienrechtliche Verfahren, die in der Regel nicht öffentlich sind.