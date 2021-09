Am 5. Dezember vergangenen Jahres, am Vorabend des Nikolaus-Festes, fand auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach eine Veranstaltung einer Gruppierung statt, die gegen die Corona-Regelungen protestierten. Ein 56-jähriger Mann, der in einem Weihnachtsmannkostüm und mit einem Korb voller Weihnachtstüten unterwegs war, erhielt dabei eine Anzeige.