Bad Kreuznach

Wehr rettet Schlange in Not

Einen außergewöhnlichen Einsatz zur Tierrettung meldet die Bad Kreuznacher Feuerwehr. Am Samstag gegen 17.45 Uhr ging der Notruf eines Radfahrers ein: Am Stadtausgang Brückes unter der Brücke der B 41 in der Nähe des Mitfahrerparkplatzes steckte eine Schlange im Gitterrost eines Regenablaufs fest und konnte sich alleine nicht aus ihrer misslichen Lage befreien.