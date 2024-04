Plus Bad Kreuznach Wegen zu hoher Gefahr: Derzeit keine Perspektive für den Gans-Weg in Bad Kreuznach Von Harald Gebhardt i Der Zickzackweg vom Huttental hinauf zur Gans ist herrlich, wäre sicher eine Touristenattraktion. Doch seit einem Steinschlag 2015 ist der Weg gesperrt, und eine Absicherung würde viel Geld kosten. Foto: Wilhelm Zimmerlin Nicht zum ersten Mal war die Einschätzung des Risikos beim derzeit gesperrten Wanderweg zwischen Huttental und Gans Thema im Ausschuss. Beigeordneter Markus Schlosser stellte klar: Mit Schild aufstellen ist es nicht getan. Lesezeit: 2 Minuten

Alles nicht so einfach: Auf der Suche nach einer Perspektive für den Wanderweg unterhalb des Rheingrafensteins vom Huttental in Bad Münster am Stein hinauf zur Gans wurde auch der städtische Ausschuss für Grundstücksangelegenheiten nicht fündig. Der Weg ist seit 2015 nach einem Steinschlag gesperrt. Immer wieder hatten sich Kommunalpolitiker für eine ...