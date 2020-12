Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 12:54 Uhr

Bad Kreuznach

Wegen steigender Corona-Zahlen: Kirchenkreis an Nahe und Glan sagt Synode ab

Die Synode des Kirchenkreises An Nahe und Glan sollte am Freitag, 21. August, zu ihrer Tagung in Bockenau zusammenkommen.