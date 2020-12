Bad Kreuznach

Als „wichtiges Anliegen“ bezeichnen CDU, FDP und Faire Liste die „Renaturierung“ des Ellerbachs in Klein-Venedig, um die Lebensqualität in der Kreuznacher Neustadt aufzuwerten. Deshalb soll die Stadtverwaltung die Umsetzung eines solchen Projekts prüfen lassen. Der gemeinsame Antrag der drei Fraktionen wurde am Donnerstag im Stadtrat aber nicht mehr behandelt, weil die Sitzung vorher beendet wurde. Er wäre wohl in den Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr verwiesen worden.