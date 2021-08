Wegen gesperrter Salzbachtalbrücke: Neue Expressbuslinie zwischen Wiesbaden und Mainz-Kastel

Von kommendem Montag an soll das Leben der Pendler in Wiesbaden ein kleines bisschen leichter werden: Eine neue Expressbuslinie soll dann den Wiesbadener Hauptbahnhof direkt und ohne Zwischenstopp mit dem Bahnhof in Mainz-Kastel verbinden. Die Expressbuslinie 928 soll Pendlern helfen, besser die S-Bahnen und Züge zu erreichen, die von Kastel aus in Richtung Frankfurt fahren – wegen der noch immer voll gesperrten und einsturzgefährdeten Salzbachtalbrücke kann der Wiesbadener Hauptbahnhof noch immer nicht mit der Bahn aus Richtung Frankfurt oder Mainz angefahren werden.