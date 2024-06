Achtung: Ab Samstagabend drohen auch in der Region heftige Unwetter. Oberbürgermeister Emanuel Letz hat deshalb den dritten Kunstmarkt im Bad Kreuznacher Schlossparkmuseum abgesagt.

Laut dem Wetterdienst drohen ab Samstag in der Region schwere Unwetter.

Laut dem Wetterdienst drohen ab Samstag in der Region schwere Unwetter. Foto: Thomas Rensinghoff/dpa/Symbolbild

Anzeige

Die Veranstaltung, die am Sonntag von 11 bis 20 Uhr stattfinden sollte, wird verschoben. Schon vorher war das für den heutigen Samstagabend geplante Open-Air-Konzert der Kreuznacher Jazz-Initiative im Oranienpark abgesagt worden. Der Wetterdienst warnt vor schweren Unwettern und extremen Gewittern, die am Samstagabend und in den Nachtstunden von Südwesten heranziehen. hg