VG Kirner Land

Wegen Corona-Ausbruch: Kirner Schulen schließen ab Dienstag für vier Tage

„Aufgrund zahlreicher neuer Infektionen in der Stadt Kirn und der Verbandsgemeinde Kirner Land (26) kann nach wie vor von keiner Entspannung der Gesamtlage berichtet werden“, vermeldet die Corona-Stabstelle der Kreisverwaltung am Sonntagnachmittag. Zu den bereits betroffenen Kitas und Schulen kamen am Wochenende noch eine weitere Kindertagesstätte (Kita Ohlmannstraße) und weitere Neufälle in der Kita in Kirn-Sulzbach hinzu.