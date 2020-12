Kirn

Endlich dürfen auch sie wieder raus: die Spanier. Was macht man nach monatelanger Quarantäne in Madrid? Man ruft in Kirn an und fragt nach einer Ferienunterkunft für ein paar Wochen im Sommer. Urlaub einmal anders rum. Normalerweise jetten die Menschen aus dem Naheland doch in den sonnigen spanischen Süden.