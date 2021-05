Wechsel im Kirner Forstrevier: neuer Förster kann auf die Unterstützung seiner Vorgängerin bauen

Mal wieder ein neuer Förster in Kirn: Am Freitag vor dem Besuch der Landwirtschafts- und Forstministerin Julia Klöckner im Regen auf dem Hennweilerer Sportplatz stellte sich unterm Tribünendach der „Neue“ vor. Tobias Helfenstein, in Kirn geboren, in Kirn Abi gemacht und wohnhaft in Kirn, wird im August oder September die Nachfolge von Katharina Rohde antreten. Sie wechselt nach rund einem Jahr als Revierförsterin nach Zell an der Mosel. Überraschend hat sich für ihren Lebensgefährten eine Berufsperspektive eröffnet, und für Rohde ein Revier an der Mosel. Da wollte und konnte sie nicht Nein sagen.