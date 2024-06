Plus Kirn-Sulzbach/Kallenfels

Wechsel an den Spitzen der Kirner Stadtteile Sulzbach und Kallenfels

i Herbert Hess (rechts, CDU) wurde als Ortsvorsteher von Kirn-Sulzbach nicht bestätigt. Peter Holler (links) geht mit Michael Kloos (nicht auf dem Bild, SPD) in die Stichwahl. Foto: Sebastian Schmitt

In Kirn-Sulzbach wird eine Stichwahl angesetzt: Peter Holler (FWG) erzielte hier als unabhängiger Kandidat die meisten Stimmen und tritt demnächst gegen Sozialdemokrat Michael Kloos an. In Kirn-Kallenfels folgt Michaela Bickler auf Bernd Ulrich, der nicht mehr antrat.