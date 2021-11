Es klingt wie ein schlechter Halloween-Scherz: Ein Wasserrohrbruch in einer Versorgungsleitung der Verbandsgemeindewerke Kirner Land hat an Alleierheiligen den Friedhof von Schneppenbach unter Wasser gesetzt. „Wasser sprudelt neben den Gräbern aus der Erde und hat die Leichenhalle geflutet“: Diese Meldung erreichte Ortsbürgermeister Markus Fey am Montagmorgen.