Im Zeitraum von September bis November 2020 ist es im städtischen Trinkwassernetz zu einer Häufung von Havarien gekommen: So gab es einen Wasserrohrbruch in der Industriestraße am 19. September, einen großen spektakulären Wasserrohrbruch in der Hauptwasserleitung in der Rheingrafenstraße am 22. November, der sogar den Bahnverkehr zeitweise lahmlegte, und kurz danach erneut einen Rohrbruch im Schwabenheimer Weg.