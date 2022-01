Was kostet das denn jetzt die Bürger?

Wie teuer wird es denn jetzt? Martin Zerfaß versuchte, die Rechnung zum Verständnis aller einmal aufzudröseln, nahm mal ein Gebiet von 200 Hektar an (komplette Innenstadt), legte eine Baumaßnahme von einer Million Euro zu Grunde (so viel wie noch nie in Kirn) und kam dann bei einer dreijährigen Verteilung bei einem Bemessungssatz von 25 Prozent Gemeindeanteil auf rund 125 Euro am Jahresende; bei 30 Prozent auf rund 116.