09.03.2020

Bacharach/Bingen Warum ist es am Rhein so schön? Weil der Frühling kommt Beim Sonntagsspaziergang auf der Uferpromenade in Bacharach entdeckt: Ein Frühlingsbote in Gestalt eines blühenden Mandelbäumchens mit Durchblick auf die Kirche St. Bonifatius von Lorchhausen auf der gegenüberliegenden Rheinseite. Das Foto schickte uns der Leser Gerhard Schmitt.