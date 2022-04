Welche Rolle spielt die katholische Kirche überhaupt noch, wenn wie Donnerstag zum Gesprächsabend „Warum bleibe ich in der Kirche?“ von mehr als 12.000 Katholiken der Pfarrei Heilig Kreuz gerade einmal 40 Gläubige kommen? Die allerdings, die gekommen waren, machten allesamt deutlich, dass sie nicht nur in der Kirche bleiben wollen, sondern aktiv an den ihrer Meinung nach dringend nötigen Reformen mitarbeiten möchten.