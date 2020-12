Bad Sobernheim

Wann kommt der Impfstoff? Das bleibt die große Frage, während in den rund 30 entstehenden Landesimpfzentren in Rheinland-Pfalz die Vorbereitungen auf den „Tag X“ und die darauf folgenden Impfmonate auf Hochtouren laufen. So auch in Bad Sobernheim, wo am Samstag der erste Testlauf für den Landkreis Bad Kreuznach erfolgreich absolviert wurde: mit rund 40 Probanden aus den freiwilligen Feuerwehren des Landkreises, ärztlichem und medizinischem Personal, Vertretern der Kreisverwaltung und freiwilligen Helfern. Testlauf heißt, dass alle Einrichtungen und Abläufe wirklichkeitsnah auf die Probe gestellt werden.