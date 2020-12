Kreis Bad Kreuznach

Auch im Landkreis Bad Kreuznach wird zur Darstellung der aktuellen Lage die „Corona-Ampel“ des Landes Rheinland-Pfalz zur Umsetzung kommen, kündigt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung an. Bei einer Neuinfektionszahl von 20 Fällen pro 100 000 Einwohnern innerhalb einer Woche springt die Ampel auf gelb, wenn der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen Bestand hat.