Nicole Preis (rechts mit grüner Jacke) erläuterte den Wanderern die Schönheiten der heimischen Landschaft und ihrer Pflanzen. Jens Fink Foto: Jens Fink Das Gefühl Heimat wollten Kultur- und Weinbotschafterin Nicole Preis und Joachim Jung vermitteln, als sie rund 30 Teilnehmer auf eine herbstliche Wanderung durch die Dörrebacher Gemarkung führten. Lesezeit: 2 Minuten

Auf der im Zuge der Heimattage durchgeführten Tour hatte Preis einiges zu erzählen - zum Beispiel an einem Feuchtbiotop im Dörrebacher Wald. In den während des Krieges durch Bomben entstandenen Trichtern sammelte sich das Wasser, und in der Folge siedelten sich Rohrkolben und Binsen an. Auch Frösche und Molche leben ...