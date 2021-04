Das Wandern im Kirner Land hat in Heimweiler einen attraktiven Anreiz. Großer Bahnhof war am Dorfgemeinschaftshaus, wo feierlich mit der vierten Agenda-Tafel von der VG Kirner Land und der Gemeinde mit einem mobilen Bildungsangebot in Form eines digitalen Wanderwegs zu zehn Stationen auf dem 13,6 Kilometer langen Kultur- und Landschaftsweg „Mit Krebs un Karer unerwächs“ präsentiert wurde. Damit ist das Ensemble komplett.