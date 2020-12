Wallhausen

Genießen geht auch virtuell, das haben in diesen häuslichen Corona-Zeiten schon etliche Nahewinzer mit ihren Online-Weinproben sowie Köche und Kochbegeisterte mit Mitmach-Aktionen bewiesen. Auch der Räuberball der Winzer-Brüder Michel und Benny Schott in Wallhausen wird in seiner dritten Auflage am Samstag, 25. Juli, infektionssicher unter der Überschrift „Räuber@home“ stattfinden. Mit dabei sind sechs Kulinarik-Spezialisten aus der Region, die in drei Kochteams ein Drei-Gänge-Menü zubereiten.