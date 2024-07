Plus Wallhausen Wallhäuser Realschüler lesen: Mit Büchern durch Zeit und Raum reisen Von Christine Jäckel i Autor Andreas Kirchgäßner (links) erklärte, wie man einen Turban bindet, der vor Sand und Staub in der Wüste schützt. Foto: Christine Jäckel Nach und nach verschwinden Lucys Haare, Ohren und Teile ihres Gesichts in dem perfekten Sand- und Staubschutz, wie ihn Wüstenreisende tragen. Andreas Kirchgäßner wickelt ihr das Tuch sorgfältig um den Kopf und demonstriert so seinen jungen Zuhörern bei der Lesung im Nawi-Raum der Geschwister-Scholl-Schule, wie man sich auf einen Trip durch die Sahara vorbereitet. Lesezeit: 2 Minuten

Die Begegnung mit einem Buchautor gehörte zum vielfältigen Programm der Lesetage an der Realschule plus. An insgesamt 13 Stationen gab es kreative, spannende Projekte, mit „Kicken und lesen“ auch ein sportliches in der Turnhalle. Das Kollegium der Geschwister-Scholl-Schule am Standort Wallhausen hatte die Projekttage aus gutem Grund vorbereitet. „Wir verzeichnen ...