Dass Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist, das trifft in diesen Tagen ganz besonders auf den ehemaligen Nachrichtentechniker Thomas Göbel und seine Frau Elfriede zu. Das Wallhäuser Paar wartet mit großer Spannung darauf, ob und wann der Nachwuchs des Turmfalkenpaares, das sein Nest in der großen Blaufichte am Göbel'schen Haus gebaut hat, zu sehen ist.