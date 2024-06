Die Wahlvorstände trafen sich am Montagabend zum Auszählen der Mandate des VG-Rates Nahe Glan. Für die Mandate des VG-Rats wurde viel kumuliert und panaschiert, wie sich bei der Auszählung zeigte. Im Bild die Hundsbacher Delegation, die am Sonntag nach langer Vakanz eine Ortsbürgermeisterin wählte. Damit endet die Zeit der „VG-Beauftragten“, VG-Büroleiterin Simone Schmidt, an der Ortspitze. Foto: Bernd Hey