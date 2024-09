Wahl zur Deutschen Weinkönigin: Katharina Gräff (Mandel) ist Prinzessin

Anzeige

Spannend war es im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße. Dann stand in der Nacht endlich fest, wer die Krone der 76. Deutschen Weinkönigin tragen darf. Ins Finale der letzten Drei hatten es Katharina Gräff (Nahe), Julia Lambrich (Mittelrhein) und Charlotte Weihl (Pfalz) geschafft. Am Ende votierten der Saal und die Zuschauer daheim für Charlotte. Katharina und Julia sind ihre Prinzessinnen.

Jetzt darf erst einmal in die Nacht gefeiert werden, Später stehen die Empfänge in der Heimat auf dem Programm. Zu Beginn des Wahlabends stellte Katharina aus dem Naheweinköniginnendorf Mandel aber nüchtern fest: Morgen geht es wieder in die Weinlese!

Herzlichen Glückwunsch, Prinzessin Katharina!