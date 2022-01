Die Spatzen pfiffen es seit der Wahlniederlage des Ersten Simmertaler Beigeordneten Jürgen Tatzke von den Dächern. Gestern wurde es offiziell. Werner Speh (SPD) will es noch einmal wissen in seiner Gemeinde und bis zur nächsten Kommunalwahl 2024 das Heft in die Hand nehmen.