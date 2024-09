Plus Mandel

Wahl der Deutschen Weinkönigin: 110 Fans unterstützen Katharina Gräff in Neustadt

i Naheweinkönigin Katharina Gräff steht am Freitagabend auf der Bühne, im Finale um die Wahl der 76. Deutschen Weinkönigin. Foto: Christine Jäckel

Zum Glück hat Katharina Gräff jetzt Leseferien, obwohl die Schülerin der Technikerschule für Weinbau und Oenologie in Bad Kreuznach und amtierende Naheweinkönigin im Moment nicht allzu oft in den Weinberg kommt. Denn nicht nur die Weinernte, auch die Vorbereitung für die Wahl der 76. Deutschen Weinkönigin am Freitag, 27. September, im Saalbau in Neustadt läuft auf Hochtouren.