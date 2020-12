Mainz

„10.000-mal ein warmes Essen im Bauch. 10.000-mal ein freundliches Lächeln, 10.000-mal Einnahmen, die unsere Gastronomen so dringend brauchen.“ Theresa Lotichius strahlt, denn die Take-Care-Gutscheine für Obdachlose haben sich zu einem Glücksgriff in der Coronakrise entwickelt. Im April startete der Verein „Wohnsitzlos in Mainz“ die Hilfsaktion – mittlerweile wurden 10.000 Gutscheine verkauft, mehrere Gastronomen vor der Pleite bewahrt und der Verein selbst zum preisgekrönten Vorbild der Hilfebereitschaft.