Bad Münster-Ebernburg Wärme aus der Tiefe fürs Bad Münsterer Kurmittelhaus Von Josef Nürnberg Die Idee, mittels Sole der Heilquelle das Kurmittelhaus zu heizen, verfolgt der Ortsbeirat BME bereits seit Februar 2023. Foto: Josef Nürnberg Das Bad Münsterer Kurmittelhaus ist eiunes der kulturhistorisch bedeutsamen Gebäude der ganzen Stadt. Doch die weiten Räume zu heizen, das ist aufwändig und vor allem teuer. Doch es könnte nachhaltige Lösungen geben.

Vielleicht sollten Verwaltungen – aber auch städtische Gesellschaften – hin und wieder genauer hinhören, was in den Ortsbeiräten vorgeschlagen wird. Dort sitzen nämlich die Fachleute, die ihren Ort am besten kennen, wie das Beispiel in Bad Münster der Fall ist. Im Februar 2023 hatte der Ortsbeirat eine Initiative zur Wärmegewinnung ...