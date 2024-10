Plus Bad Kreuznach

Vorwurf der Vergewaltigung in Bad Kreuznach: Kam es nach Clubbesuch zum Übergriff?

i Vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach muss sich ein 24-Jähriger aus Bad Kreuznach verantworten, dem vorgeworfen wird, eine junge Frau vergewaltigt zu haben. Foto: Christine Jäckel

Er soll eine ehemalige Klassenkameradin in einem Club in Bad Kreuznach mit harten Spirituosen betrunken gemacht und im Verlauf der Nacht in seiner Wohnung vergewaltigt haben. Diesen Vorwurf bestreitet ein 24-jähriger Angeklagter aus Bad Kreuznach, dessen Verfahren am Mittwoch vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach begann.