Bad Sobernheim

Auch in Bad Sobernheim machen sich die Folgen der Corona-Krise und der damit verbundenen Einschränkungen bemerkbar. So haben immer mehr Geschäfte inzwischen geschlossen. Mit Hinweiszetteln in den Schaufenstern und Eingangstüren werden die Kunden, die durch Fensterscheiben ins Leere blicken, informiert. Das sonst aufkeimende Frühlingstreiben will sich nicht einstellen. „Trotz des schönen Wetters sieht man von tag zu Tag, wie alles immer ruhiger wird“, sagt VG-Bürgermeister Uwe Engelmann.