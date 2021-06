Eingefleischte Filmfans fiebern sicherlich schon auf dieses Datum hin: Am Donnerstag, 1. Juli, öffnen in Deutschland wieder die Kinos ihre Türen. So auch das Cineplex in Bad Kreuznach, das seit Anfang November geschlossen ist. Damit alles gerecht zugeht, haben die Mitglieder des Hauptverbands Deutscher Filmtheater sich dazu entschieden, am 1. Juli geschlossen aufzumachen.