In Winzenheim ist zurzeit viel los. Außer dem Umbau des Bürgerhauses und des Scheunenplatzes haben die Straßenbauarbeiten in der Kirchstraße, der K 49, begonnen. Kreistagsmitglied und Winzenheims Ortsvorsteher Mirko Helmut Kohl war es gelungen, dass die geplante Erneuerung der Deckschicht schon in diesem Jahr ausgeführt wird.