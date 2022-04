Nach mehr als zwei Jahren Lockdown für die großen, beliebten Feste und Veranstaltungen in Kirn und im Kirner Land soll es in diesem Frühjahr wieder losgehen: Tag des Bieres, Gartenfest auf Schloss Dhaun, Bier- und Backeswanderung, die 24 Stunden von Rheinland-Pfalz und im Sommer der Freiwilligentag – all das soll wieder in gewohnter Form laufen und zusammengenommen wieder fünfstellige Besucherzahlen anziehen.