Eigentlich läuft es ganz gut in Hennweiler. Die Hausaufgaben sind gemacht, das Team um Ortsbürgermeister Michael Schmidt (seit 23 Jahren im Amt) funktioniert und zieht am gleichen Strang. So war es für den Rat auch keine Frage, dem Vorschlag der Kreiskommunalaufsicht zu folgen und die Grundsteuer B um 20 auf 395 Prozentpunkte zu erhöhen. Die Großprojekte aber verzögern sich.