Bad Kreuznach

Vorfall am Bad Kreuznacher Mühlenteich: Nilgans hat Bolzen im Kopf

Erst hat es einen Schwan bei Ippesheim getroffen, am Sonntag eine Nilgans: Das Tier hat einen Bolzen im Kopf, der nach Angaben der Kreuznacher Feuerwehr von einer Armbrust abgeschossen worden sein könnte. Die Gans war am Sonntag von Passanten auf dem Mühlenteich an den Brückenhäusern entdeckt worden.