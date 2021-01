Mainz

Der Leitspruch signalisiert Aufbruch: „Lasst uns bunte Banden bilden!“ lautet das Motto des 47. Open-Ohr-Festivals, das vom 21. bis zum 24. Mai auf dem Gelände der Mainzer Zitadelle geplant ist. Das Thema Familie soll an den vier Tagen rund um das Pfingstfest in all seinen Facetten beleuchtet werden. Neben dem gewohnten Musikprogramm auf mehreren Bühnen werden wieder Diskussionsrunden, Vorträge, Kabarett- und Theateraufführungen einen Schwerpunkt bilden, um dem politisch-gesellschaftlichen Anspruch des Open Ohr gerecht zu werden.