Plus Pferdsfeld Vorbereitung für Lärmmessstrecke: Baumfällungen im Industriepark Pferdsfeld haben begonnen Bäume auf einer Fläche von rund 3000 Quadratmetern sollen für den Bau der Lärmmessstrecke im Industriepark Pferdsfeld gefällt werden. Von Kurt Knaudt

Die Triwo AG hat am Samstag damit begonnen, Bäume im Industriepark Pferdsfeld zu fällen. Das hat Michael Meens, Vorstandsmitglied des Unternehmens, auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt. In diesem Bereich soll eine Lärmmessstrecke hinsichtlich der Schadstoffnorm Euro 7 entstehen. Voraussetzung für die am Samstag begonnene Aktion ist laut Meens die Genehmigung der ...