Vor Weihnachten: DRK bietet Corona-Schnelltests auf der Bad Kreuznacher Pfingstwiese an

Kreis Bad Kreuznach

Weihnachten ist ein Fest der Familie. Doch mit den Vorgaben des Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen sind Treffen im größeren Familienkreis leider nicht möglich. Damit weihnachtliche Besuche von einzelnen Familienmitgliedern so sicher wie möglich sein können, hat sich der DRK-Kreisverband Bad Kreuznach entschlossen, den Menschen im Kreis ein besonderes Weihnachtsangebot zu machen: Die ehrenamtlichen Rotkreuzler der DRK-Bereitschaft Bad Kreuznach bieten am Dienstag und Mittwoch, 22. und 23. Dezember, jeweils von 10 bis 17 Uhr einen Corona-Schnelltest auf der Kreuznacher Pfingstwiese an. Das Testangebot richtet sich an alle Menschen, die sich vor einem Weihnachtsbesuch in der Familie auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus testen lassen möchten.