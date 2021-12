Sie sind in Sicherheit: die Mitarbeiterinnen der Hilfsorganisation „Afghanistan – Hilfe, die ankommt“ und ihre Familienangehörigen. Aus Islamabad kommend sind sie am 5. November in Leipzig gelandet und über Viersen sowie Bitburg, wo sie sich in Quarantäne begeben mussten, am 23. November nach Bad Kreuznach gekommen.