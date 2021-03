Vor dem Kaffee erst mal zum Testen: Außengastronomie darf ab Montag öffnen

Das Wetter spielt noch nicht so recht mit, aber die Landesregierung: Ab Montag darf die Außengastronomie in Rheinland-Pfalz bis zu einer Inzidenz von 100 wieder für Gäste öffnen, die einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen. Auch in der Nahe-Region werden am Montag zum ersten Mal seit fünf Monaten wieder Gäste bewirtet, wenn auch nicht drinnen, sondern erst einmal nur auf den Terrassen von Restaurants, Weinlokalen sowie Kneipen. Während einige Gastronomen die Gelegenheit ergreifen und umgehend öffnen, lassen andere ihre Pforten trotz Erlaubnis zu.