Bad Kreuznach

Hinweise über Treffen Jugendlicher und junger Heranwachsender auf öffentlichen Plätzen im Stadtgebiet sind in den vergangenen Wochen beim Ordnungsamt der Stadt Bad Kreuznach eingegangen. Insbesondere, weil es hierbei zu Ruhestörungen, Müllablagerungen und Streitigkeiten kam. „Nicht zuletzt haben mich aber auch die Krawalle in größeren Städten in der vergangenen Wochen dazu bewogen, in den Abstimmungsgesprächen mit der Polizeiinspektion Bad Kreuznach konkret die Sicherheitslage in der Stadt zu besprechen“, erklärt der zuständige Ordnungsdezernent Markus Schlosser.